Di nuovo sbarchi nel crotonese, barca a vela s’arena a Capocolonna

(Foto: Cri Crotone)

Il maltempo che sta imperversando nelle ultime ore sulla Calabria e, quindi, anche sul Mediterraneo, non basta a fermare i carichi di vite umane che sfidano le onde per giungere in Italia.

Un altro sbarco di clandestini, difatti, ha interessato le coste del crotonese, in particolare a Capocolonna, dove una imbarcazione a vela monoalbero, è approdata sulla spiaggia con a bordo decine di stranieri, tra cui anche donne e bambini.

Sul posto, appena avvertiti, sono intervenuti, oltre alle forze dell’ordine, anche i volontari della Croce Rossa di Crotone, che come si vede dalle foto stanno prestando la prima assistenza ai migranti.

(notizia in aggiornamento)