Sorical, Saccomanno (Lega): “Vicenda si conclude positivamente”

Giacomo Francesco Saccomanno

"Dopo mesi di tribolazione e diverse assemblee si definisce la questione relativa all’acquisto delle quote appartenenti ai privati". Lo annuncia in un comunicato il commissario regionale della Lega, Giacomo Saccomanno, riferendosi alla vicenda della Sorical.



"Con la delibera approvata dall’assemblea dei soci verranno, ora, acquisite le quote dei privati pari al 46,5% del capitale detenuto dalla multinazionale francese Veolia. Sin dall’inizio di questa legislatura la Lega si era dichiarata non disponibile a svendere l’acqua pubblica ed a sostenere un percorso per renderla totalmente pubblica" ricorda l'esponente del carroccio. "Il percorso non è stato completamente definito, ma il primo tassello è stato apposto e, quindi, ora si può procedere, celermente, per consentire, finalmente, la definizione del percorso più volte sostenuto dal Commissario Cataldo Calabretta che, con impegno e professionalità, ha consentito di raggiungere questo importante risultato".