Un altro maxi carico di coca bloccato nel porto di Gioia: valeva oltre 200 milioni

Ancora un maxi carico di cocaina intercettato e sequestrato nel Porto di Gioia Tauro. A fare la scoperta, cosa divenuta ormai decisamente consuetudinaria, gli uomini delle fiamme gialle di Reggio Calabria e dell’Ufficio delle Dogane attivo nello scalo calabrese.

Tramite una complessa ed articolata attività di analisi e una serie di riscontri eseguiti su oltre duemila container provenienti dal Sudamerica con l’ausilio degli scanner in dotazione all’Adm, si è così giunti ad individuare lo stupefacente nascosto in un carico di banane diretto al porto greco di Salonicco.

La cocaina, poco più di 654 chilogrammi, arriva dal porto di Guayaquil, in Ecuador, ed è risultata di qualità purissima: dunque, una volta tagliata dai trafficanti fino a quattro volte prima di essere immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alla criminalità l’imponente cifra di circa 200 milioni di euro.

Al termine delle operazioni, la droga è stata sequestrata e gli atti inviati alla Procura di Palmi che ha assunto la direzione delle indagini preliminari.

Le modalità con cui è stata nascosta si dimostrano spesso differenti e sempre in via di evoluzione, obbligando gli investigatori a perfezionare di volta in volta le metodologie operative.