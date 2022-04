Pesca illegale, sequestrati oltre mille chili di novellame nel cosentino

Oltre mille chili di novellame di sarda sono stati sequestrati nel corso della giornata nell'intera provincia di Cosenza, durante un'operazione congiunta svolta dai Carabinieri, dalla sezione navale della Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto. Obiettivo dell'operazione il contrasto alla pesca illegale ed il controllo della filiera.

Un primo ingente sequestro si è verificato già alle prime ore del mattino, con il rinveniemento di poco più di 600 chili di "bianchetto" scovati all'interno di un capannonne. Ulteriori 280 chili sono stati scoperti all'interno di un furgone che percorreva una strada della sibaritide, fermato per un controllo mirato.

Oltre 140 chili sono stat poi scovati all'interno di un deposito, conservati in pessime condizioni e per tanto destinati per direttissima al macero. Infine, ulteriori 115 chili sono stati rinvenuti a bordo di un'autovettura. Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 63 mila euro.