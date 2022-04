Vigilanza privata, i sindacati indicono un sit-in di protesta

Un presidio di lavoratrici e lavoratori, delegati del settore vigilanza privata e servizi fiduciari si terrà domani, martedì 12 aprile, nei pressi della Prefettura di Catanzaro. Lo rendono noto Giuseppe Valentino della Filcams Cgil, Fortunato Lopapa della Fisascat Cisl e Caterina Fulciniti, della Uiltucs Uil.



"Inaccettabile è l’atteggiamento delle parti datoriali che dopo più di sei anni dall’ultimo rinnovo contrattuale hanno di fatto affossato la trattativa per arrivare al nuovo ccnl" si legge nella nota. "I lavoratori e le lavoratrici del settore sono stanchi, sottopagati e precari; Eppure garantiscono presidi di sicurezza fondamentali come aeroporti, ospedali, banche, condomini, etc".

"La condizione del settore si è sempre più aggravata in questi ultimi anni e rischia di diventare ancora più drammatica se si pensa che il parlamento sta approvando l’ennesima modifica al codice degli appalti che escluderebbe il dovere di applicazione della clausula sociale negli appalti di servizi" proseguono i sindacalisti. "In un settore come questo che è fatto principalmente di appalti significherebbe vivere una precarietà permanente e fare un lavoro con stipendi e salari da fame".

"Per queste ragioni è necessario che le lavoratrici ed i lavoratori del settore si mobilitino per difendere la loro dignità e salvaguardare il futuro di un settore strategico" si legge in conclusione. "Chiediamo alle Istituzioni e alla politica attenzione e responsabilità verso questi lavoratori e lavoratrici e per questo ci rivolgeremo al Prefetto di Catanzaro, affinché si faccia portavoce delle istanze del sindacato nelle sedi competenti".