Elezioni Rsu, la Uilpa è il primo sindacato di Reggio Calabria

Patrizia Foti e Sandro Colombi

"Alta l’affluenza al voto. Questo il primo dato dell’esito delle elezioni che si sono svolte dal 5 al 7 aprile per il rinnovo delle rappresentanze sindacali negli uffici pubblici. Nonostante il particolare periodo trascorso, le oggettive difficoltà affrontate da tutti i lavoratori a causa della pandemia e i numerosi pensionamenti dell’ultimo quadriennio, grandissima è stata la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori su tutti i luoghi di lavoro". Inizia così la nota diffusa dalla Uilpa territoriale di Reggio Calabria.



"A Reggio Calabria è la Uilpa il primo sindacato negli uffici della Pubblica Amministrazione. Circa 2.000 sono stati gli aventi diritto al voto, con un totale di oltre 1.800 votanti il nostro sindacato ha ottenuto un’alta percentuale di preferenze in tutti comparti" spiega Patrizia Foti, segretaria generale territoriale. "Ben oltre 300 voti sono stati registrati nel solo comparto giustizia, ottenendo 4 seggi su 7 presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria e 3 seggi su 7 presso il Tribunale di Reggio, classificandosi primo sindacato".

"Spiccano anche gli eccellenti risultati ottenuti presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria e quella di Palmi, il Tribunale di Palmi e di Locri, il Ministero della Cultura, il Mef, l’Agenzia delle Dogane di Reggio Calabria e di Gioia Tauro, l’Agenzia delle Entrate, l’Ente Parco dell’Aspromonte, l’INAIL, l’Ordine degli Architetti, l’Ordine dei Geometri, l’Ordine dei Commercialisti, il TAR, il Ministero della Salute e la Motorizzazione Civile, che ci portato a essere il primo sindacato a livello confederale" prosegue la segretaria. "Su un totale di circa 100 candidati distribuiti su 36 liste e oltre 100 componenti di commissione, la Uilpa ha ottenuto ben oltre 50 seggi".

"Un dato fondamentale che sancisce la netta affermazione della Uilpa, frutto del duro lavoro svolto negli anni dalla segreteria territoriale e da tutte le donne e gli uomini dei coordinamenti di categoria, che oggi mi sento in dovere di ringraziare per tutti i sacrifici profusi" conclude. "Attraverso assemblee e incontri mirati, utili e necessari a far valere i diritti dei lavoratori, siamo riusciti, sempre con il loro impegno e il loro spirito di sacrificio, a portare a casa grandi risultati e grandi numeri, che oggi rafforzano e rispecchiano la continua crescita della Uilpa su tutto il territorio e la condivisione del nostro impegno sindacale attraverso il quale riusciremo a rappresentarli e a tutelare i loro diritti nel segno della democrazia, nelle future sfide che ci attendono".