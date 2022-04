Elezioni Catanzaro. Lanciata la candidatura di Francesco Di Lieto

“In alternativa alle coalizioni esistenti, contrapposte solo sulla carta ed entrambe con enormi responsabilità sullo stato comatoso in cui versa Catanzaro”.

Con questo incipit Calabria Resistente e Solidale, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo di Catanzaro annunciano che scenderanno anch’essi in campo per le elezioni nel capoluogo di regione presentando loro candidato, Francesco Di Lieto.

Un candidato che viene definito “di rottura rispetto allo scenario desolante che si apre di fronte agli occhi di una comunità che avrà l’occasione per spazzar via la cappa che opprime la Città. Questa volontà delle cittadine e dei cittadini deve trovare una sponda in un progetto che abbia il coraggio di tornare al loro fianco e fare portatore delle loro istanze”.

“Noi ci saremo – viene così sottolineato - per riportare nel dibattito pubblico cittadino temi che sono scomparsi dietro alla lotta tra capi e tra bande: dall’acqua pubblica alla solidarietà sociale, dalle tariffe illegittime alla riscossione senza regole, dalla sanità all’istruzione, tornando quindi ad implementare il pubblico, a partire ad esempio dagli asili”.

Calabria Resistente e Solidale, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo si dicono poi contrari alla cementificazione selvaggia ma aperti alla riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente.