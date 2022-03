Crosia: il Consiglio celebra Antonio Vaglica, vincitore di Italia’s got Talent 2022

Francesco Russo

"Celebreremo insieme alle istituzioni cittadine questo momento di gioia per la comunità traentina e per la Calabria". Così il presidente dell'assise civica Francesco Russo, nell'annunciare che il vincitore di Italia's Got Talent 2022, Antonio Vaglica, sarà "accolto nella sala consiliare nel corso della seduta straordinaria convocata ad hoc per l’occasione per ricevere gli auguri e le congratulazioni da parte del Sindaco Russo, della Giunta e dell’intera Assemblea".

"Il Consiglio comunale sarà l’occasione giusta per rimarcare come la nostra comunità da anni ormai è fucina di giovani talenti che si stanno affermando perlopiù nel mondo della musica e, più in generale, delle arti espressive. Antonio Vaglica è l’ultimo, in ordine di tempo, dei figli di questo territorio che si è distinto per le sue doti artistiche che si sono sviluppate grazie ad una lunga e costante formazione, grazie ai sacrifici e all’abnegazione" afferma dunque Russo. "Questo è un onore per lui e fa onore a tutta la nostra cittadinanza. Intanto insieme ad Antonio e al suo entourage manageriale stiamo valutando la possibilità di celebrare in piazza, insieme a tutta la comunità del territorio, la splendida e storica vittoria di IGT 2022 con un concerto".

"In questo momento le normative anti-covid non ce lo consentono ma crediamo che già nelle prossime settimane, spero per la festa del Primo Maggio, si possa organizzare un grande evento pubblico musicale alla presenza del nostro giovane artista" conclude.