Mormanno, stagione irrigua a rischio. Regina scrive a Gallo

Il sindaco di Mormanno, rappresentante dei sindaci all'interno del consiglio dei delegati del consorzio di bonifica, chiede un tavolo di confronto tecnico - politico per scongiurare la crisi del settore agricolo.

In una lettera, indirizzata alla Regione Calabria, ai dipartimenti, ai sindaci e sindacati il presidente del Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino, Francesco Sciarra, ha cristallizzato lo stato del comparto e la insostenibilità dei costi di gestione degli impianti a sollevamento derivanti dalla mancanza di personale e dal caro energetico.

Una situazione estrema che potrebbe compromettere l'avvio della stagione irrigua 2022 e per la quale Giuseppe Regina, Sindaco di Mormanno in qualità di rappresentante dei Sindaci al Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, ha scritto all'assessore all'agricoltura, Gianluca Gallo, per condividere “le preoccupazioni del territorio” e chiedere “con estrema sollecitudine un tavolo di confronto tecnico-politico al fine di adottare tutte le iniziative possibili atte a consentire l’avvio della stagione irrigua 2022”.

“Appare evidente - scrive il sindaco di Mormanno - come alla precaria situazione finanziaria del Consorzio si aggiunga l’aumento esponenziale del prezzo dell’energia che incide notevolmente sul costo degli impianti di sollevamento. Così come appare inaccettabile ed insostenibile ripartire questi maggiori costi sugli agricoltori esponendo i nostri prodotti di eccellenza, come il Poverello Bianco ma più in generale tutte le culture autoctone che da sempre hanno contraddistinto questo territorio, a seri rischi”.