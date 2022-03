Rifiuti edili smaltiti illecitamente a Crotone: elevate multe per 12 mila euro

Prosegue l'attività di controllo portata avanti dal Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale di Crotone: questa volta ad essere immortalato dalle numerose fototrappole sparse lungo la città è stato l'abbandono indiscriminato di rifiuti speciali, spesso inerti e scarti di cantieri edili, nei pressi dei cassonetti.

Non solo privati cittadini, ma anche ditte ed aziende che avrebbero dovuto smaltire gli inerti secondo apposite normative ambientali. In buona parte dei casi, gli illeciti sono stati commessi da persone provenienti da altri comuni del circondario, che giungevano in città appositamente per liberarsi degli scarti accumulati.

Elevate diverse sanzioni, per un totale di circa 12 mila euro. I controlli proseguiranno con particolare attenzione a tutti i mezzi circolanti con materiale edilizio, al fine di ripristinare e recuperare il decoro urbano ed il controllo del territorio.