Trema la terra nel reggino: registrata scossa di magnitudo 3.3

Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia quest'oggi, a circa due chilometri dal comune di Feroleto della Chiesa nel reggino. La scossa, di magnitudo 3.3, è stata avvertita dalla popolazione dell'intero circondario.

Non si registrano danni nè feriti. L'epicentro è stato stimato a circa 12 chilometri di profondità, motivo per il quale il tremore è stato nettamente avvertito poco dopo l'ora di pranzo, alle 14 in punto.