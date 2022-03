Operazione “Marchio”, sequestrate 321 bottiglie di finto liquore alla liquirizia dop

Sequestro di 4,5 quintali di prodotti alimentari per evocazione di falsi marchi protetti e carenza di rintracciabilità, con sanzioni amministrative per 23 mila euro. È il bilancio delle attività dei carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare (R.A.C.) di Messina, Roma, Torino, Salerno e Parma.

I militari hanno infatti eseguito di diversi controlli in aziende agricole, caseifici, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, salumifici, liquorifici e frantoi accertando diverse violazioni.

Nel Reggino hanno denunciato frode aggravata in commercio il rappresentante di due ditte di liquori. L’uomo è accusato di aver venduto prodotti realizzati senza l’utilizzo della suddetta Dop come liquori alla “Liquirizia di Calabria”. I carabinieri hanno quindi sequestrato 321 bottiglie (274,5 litri) di liquore per mancanza di tracciabilità.

Inoltre in un’altra azienda dedita al commercio di liquori, hanno sanzionato il titolare per l’utilizzo della denominazione “Liquirizia di Calabria DOP”, senza avere alcuna autorizzazione.