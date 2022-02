Gagliano, avrebbe maltrattato i genitori per estorcergli denaro: arrestato

Un uomo di Gagliano è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione per presunti maltrattamenti in famiglia a danno dei genitori. Lunedì 21 febbraio il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che ha così portato all'arresto del soggetto in attesa della conclusione delle indagini preliminari.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe sottoposto i genitori a continue vessazioni ed umiliazioni, sia di natura verbale che fisica, al fine di estorcere loro del denaro da utilizzare per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Il comportamento a danno dei genitori si sarebbe protratto nel tempo in maniera sistematica, facendo così scattare il trasferimento per direttissima in carcere.