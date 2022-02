Casabona. Braccati dai Carabinieri, lanciano la droga dall’auto: arrestati

Un 45 enne, G. F., e un 41enne, S. A., sono stati arrestati nel tardo pomeriggio di sabato scorso dai Carabinieri della Stazione di Casabona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, entrambi con precedenti di polizia, sono stati sorpresi dai militari mentre percorrevano a bordo di un’auto una via del centro del comune crotonese. Alla vista dei carabinieri, con un gesto repentino, uno dei due uomini ha lanciato dal finestrino un involucro.

I militari, accortisi e insospettitisi per l’insolito gesto, li hanno fermati ed hanno poi recuperato la confezione, risultata contenere poco più di 31,00 grammi di cocaina ancora in sasso. L’evidenza dei fatti ha spinto i militari ad eseguire anche un controllo presso le abitazioni dei due, rinvenendo in quella di S.A. un bilancino elettronico di precisione e in quella di G. F. una modica quantità di marijuana.

Al termine delle attività, la droga e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre i due uomini sono sta dichiarati in arresto e sottoposti a domiciliari.