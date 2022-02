Presente molestie a Castrolibero, Bruno Bossio (Pd): “Aderisco a manifestazione”

Ci sarà anche la deputata del Partito democratico, Enza Bruno Bossio, manifestazione in programma per venerdì 18 febbraio al liceo Valentini-Majorana di Castrolibero.

Bruno Bossio ha accolto l’invito dei rappresentanti del liceo di Castrolibero. “Era già mia intenzione prendere parte al presidio, ma la loro esplicita richiesta di adesione dimostra la cura, l'attenzione e la grande maturità che questi ragazzi stanno riversando nella loro battaglia di giustizia e verità".

"La manifestazione, infatti, merita la massima mobilitazione di tutti coloro i quali riconoscono il valore di una protesta che nasce dal coraggio della denuncia e dalla forza della solidarietà di una generazione. Io ci sarò come parlamentare della Repubblica e soprattutto come donna: per testimoniare la mia vicinanza a questi giovani che hanno fatto sbocciare i semi di anni di battaglie culturali, sociali e politiche in nome della difesa della dignità femminile, contro gli odiosi stereotipi di genere e contro quell'insopportabile e ancora diffusa diffidenza verso le donne che denunciano abusi e molestie".