Tragico incidente nella notte: si schianta contro gli alberi, muore 24enne

Un tragico incidente stradale, nella notte appena trascorsa, ha stroncato la vita di un altro giovanissimo, un 24enne che era alla guida di una vettura, una Giulietta Alfa Romeo e che è andato a schiantarsi contro degli alberi.

Il sinistro, registratosi intorno alle 2 del mattino, è avvenuto nel centro di Praia a Mare, cittadina turistica della costa tirrenica cosentina.

Immediati i soccorsi con i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che sono intervenuti estraendo dall’auto il giovane per affidarlo ai sanitari del 118 e da qui la corsa in ospedale per salvargli la vita: una corsa rivelatasi però inutile, il 24enne - che viaggiava da solo nella vettura - e purtroppo deceduto.

I rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Scalea.