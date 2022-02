Tragedia a Cinquefrondi: abitazione va a fuoco, 30enne muore tra le fiamme

È rimasto intrappolato nella camera da letto il 30enne deceduto questa notte a Cinquefrondi a seguito di un incendio che ha interessato la sua abitazione.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto in breve tempo tutti i mobili all’interno della camera, provocando così una densa coltre di fumo. L’uomo non ha quindi avuto scampo.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Polistena, Palmi e Siderno che, con l'ausilio di quattro automezzi, hanno lavorato per spegnare le fiamme ed evitare che potessero propagarsi alle case vicine oltre che al resto dell’abitazione.

Tuttavia la corsa contro il tempo dei soccorritori non è riuscita a mettere in salvo l'uomo, che è morto.