‘Ndrangheta, torna in libertà presunto boss di Limbadi

Diego Mancuso

Torna in libertà Diego Mancuso, il 68enne ritenuto una delle figure apicali dell’omonimo clan della ‘ndrangheta di Limbadi.

È la decisione del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che ha accolto un’istanza presentata dagli avvocati di Mancuso e ha quindi revocato il regime di libertà vigilata disposto dal magistrato di sorveglianza di Nuoro nel 2014.

Il presun to boss, che quale non sarà sottoposto ad alcuna misura alternativa, ha lasciato il carcere nel novembre del 2020 per il “continuato” di pena fra le sentenze dei processi scaturite dalle operazioni antimafia denominate “Batteria”, “Genesi” e “Dinasty”.