Sorianello. Denunciati tre bracconieri e sequestrate fucili e munizioni

Sanzioni amministrative per un importo di 824 euro, tre fucili e 68 cartucce sequestrate e tre persone deferite in stato di libertà in quanto ritenute responsabili di aver abbattuto 20 fringuelli.

È questo il bilancio di un’attività di antibracconaggio eseguita dalla Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno in località Monte Tre Croci del comune di Sorianello, nel vibonese.

Dopo l’entrata in vigore del DPCM 22 novembre 1993, infatti, la cattura, l’abbattimento o la detenzione di anche un solo esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi è punita penalmente.

Secondo l’European Red List of Birds 2021 nel nostro Paese una specie di uccelli su otto è minacciata di estinzione, per un totale di 71 specie, e solo attraverso un’azione sinergica volta all’educazione ambientale e alla repressione di questi reati, attività svolte quotidianamente dai Reparti Forestali dell’Arma dei Carabinieri, si potrà scongiurare il rischio di non vedere mai più volare questi uccelli nei nostri cieli.