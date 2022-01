Covid, contagi stabili (+1.508) ma nuovo record di decessi (+18)

L’andamento del coronavirus in Calabria sembra essersi assestato: dopo l’aumento registrato ieri, ecco che anche l’odierno bollettino segna 1.508 nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore, a fronte di 458 guariti. Diminuisce la pressione sugli ospedali, con 24 degenti dimessi, mentre non cala invece il numero dei decessi, che oggi segna un nuovo triste primato con 18 morti.

Quella di Reggio Calabria rimane la provincia più colpita (+666), seguita da Vibo Valentia (+277), Catanzaro (+244), Crotone (+237) e Cosenza (+84). Non si registra alcun caso, invece, da altra regione o stato (+0). Processati 1 milione e 982.954 tamponi (+9.866) da inizio pandemia, con un tasso di positività che si attesta al 15,28%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 62.402 (+666), mentre i casi attivi sono 10.229. Di questi: 10.070 in isolamento, 146 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 53.834 i guariti e 550 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 19.559 (+277) mentre gli attivi sono 9.830. Di questi: 9.815 si trovano in isolamento, 15 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 9.588 i guariti e 141 i deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 22.663 (+244), mentre i casi attivi sono 6.364. Di questi, 6.275 in isolamento, 78 in reparto ed 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 16.106 i guariti e 193 decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 15.559 (+237) mentre gli attivi sono 3.216, di cui 3.169 in isolamento domiciliare e 20 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 12.188 i guariti e 155 i deceduti.

Nel cosentino infine i positivi riscontrati raggiungono quota 41.950 (+84), mentre i casi attivi sono 10.111. Di questi, 9.972 sono in isolamento, 133 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 31.036 guariti e 803 deceduti.