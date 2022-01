Cutro, aggredisce la moglie per futili motivi: arrestato

Un settantacinquenne di Cutro, A. G. , è stato arrestato quest'oggi dai Carabinieri, a seguito di un episodio violento a danno della moglie avvenuto nel corso del mese. Sempre i militari infatti erano intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto da parte della donna, aggredita in casa a seguito di una discussione per futili motivi.

Avviate le procedure previste dal Codice Rosso, sarebbe emerso un quadro più allarmante in quanto la donna sarebbe stata già vittima, in passato, di atti analoghi. Questa infatti aveva già querelato il marito violento nel 2013, ma al tempo ritirò la denuncia nella speranza che questo potesse cambiare atteggiamento.

Speranza purtroppo disillusa, visto che i comportamenti vessatori, le minacce verbali e le aggressioni fisiche sono continuate nel tempo, come confermato anche dalle testimoninanze dei familiari. Per tali motivi, questa mattina il pensionato è stato tratto in arresto e trasferito in carcere, onde evitare la reiterazione di tale condotta.