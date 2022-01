Covid, con meno tamponi continuano a diminuire i casi (+776) ma non i decessi (+12)

Sembra trovarsi di fronte ad una battuta d'arresto l'andamento del coronavirus in Calabria, ma i dati che leggiamo da qualche giorno a questa parte potrebbero dipendere unicamente dalla riduzione dei tamponi processati: appena 5.422 nelle ultime 24 ore, che hanno permesso di scoprire "solo" 776 nuovi casi di coronavirus.

Un numero nettamente inferiore rispetto a quello delle scorse settimane - dove per poco non si era arrivato a 3 mila casi giornalieri - che sembrerebbe fotografare una situazione in miglioramento, con una riduzione dei ricoveri (-4) ed un elevato numero di guariti (1.276). Ma restano ancora molto alti i decessi (+12), che complessivamente superano i 1.800 da inizio pandemia.



Quella di Reggio Calabria rimane la provincia più colpita (+448), seguita da Crotone (+149), Catanzaro (+90), Vibo Valentia (+50) e Cosenza (+39). Non si registra alcun caso, invece, da altra regione o stato (+0). Processati 1 milione e 940.759 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che si attesta al 14,31%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 62.402 (+448), mentre i casi attivi sono 12.817. Di questi: 12.663 in isolamento, 171 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 49.058 i guariti e 527 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 14.729 (+149) mentre gli attivi sono 3.074, di cui 3.046 in isolamento domiciliare e 28 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 11.508 i guariti e 147 i deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 21.575 (+90), mentre i casi attivi sono 6.289. Di questi, 6.193 in isolamento, 86 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 15.094 i guariti e 192 decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 18.443 (+50) mentre gli attivi sono 8.879. Di questi: 8.859 si trovano in isolamento, 20 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 9.430 i guariti e 134 i deceduti.

Nel cosentino infine i positivi riscontrati raggiungono quota 41.369 (+39), mentre i casi attivi sono 10.045. Di questi, 9.908 sono in isolamento, 128 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 30.533 guariti e 791 deceduti.