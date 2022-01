Crotone. Carburante agricolo: al via richieste assegnazione accisa agevolata

Al via le richieste per l’assegnazione dell’accisa agevolata in acconto dell’anno 2022 per gli utilizzatori di carburante agricolo.

Le richieste, del 50%, si riferiscono alle domande e all’assegnazione avuta nel 2021. Le domande dovranno essere presentate agli uffici provinciali di Crotone, allegando autodichiarazione delle giacenze presso la propria azienda al 31/12/2021.

Il restante quantitativo sarà assegnato successivamente alla validazione del fascicolo aziendale presso i propri C.A.A. di appartenenza.

È quanto fa sapere il consigliere provinciale delegato all'agricoltura, Umberto Lorecchio.