Si chiude il processo Villa Verde: due condanne e due assoluzioni

Si è concluso nella serata di ieri il processo di primo grado nato in seguito all'inchiesta Villa Verde (QUI): secondo l'accusa, personale della clinica di Donnici avrebbe redatto delle false perizie mediche per permettere ad alcuni boss ed esponenti malavitosi di evitare la carcerazione.

Il pm Stefania Cardarelli, conclusa una lunga e corposa requisitoria, aveva chiesto la condanna per tutti e quattro gli indagati.

Ma al termine del processo, sono stati condannati il rappresentante legale della clinica, Luigi Arturo Ambrosio (a 6 anni e 6 mesi), e lo psicologo Franco Antonio Ruffolo (5 anni). Per entrambi è scattata l'interdizione dai pubblici uffici.

Assolti, invece, il medico Gabriele Quattrone e Caterina Rizzo, moglie dell'ex collaboratore di giustizia Antonio Forastefano.