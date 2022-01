Statale 106, violento incidente nella locride: un morto e cinque feriti

È un bilancio drammatico quello del violento incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri tra Caulonia e Riace, lungo la Statale 106. Tre le auto coinvolte, in una dinamica che è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere, dalle quali era impossibile uscire autonomamente. Sul posto, i sanitari del 118 hanno soccorso le sei persone rimaste coinvolte nel sinistro, tre delle quali in condizioni estremamente gravi.

Trasportati all'ospedale di Locri, una delle vittime non ce l'ha fatta: si tratterebbe di un quarantasettenne originario di Bovalino, spirato poco dopo il ricovero. Indagano ora i Carabinieri per ricostruire le cause del sinistro.