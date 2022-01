Crucoli, un nuovo ufficio postale aperto nella frazione di Torretta

“L’ufficio postale di Torretta di Crucoli ha una nuova sede, situata in Via Mattia Preti. La strattura, tanto attesa dalla cittadinanza, si presenta, accogliente e funzionale per i clienti. Per questo motivo ringraziamo Poste Italiane per l'attenzione prestata per il nostro comune ed auguriamo buon lavoro agli impiegati dell'ufficio postale”.

Con questo messaggio il sindaco Cataldo Librandi ha annunciato l’apertura del nuovo sportello, realizzato da Poste Italiane con l’impiego delle più recenti tecnologie per favorire le necessarie norme di sicurezza.

Dotato di sportello Atm sempre operativo, consentirà le più comuni operazioni e permetterà di effettuare ricariche telefoniche ed il pagamento dei bollettini. Lo sportello con il personale sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:20 alle 13:45 (il sabato chiuderà alle 12:45).