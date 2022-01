Incidente lungo la 106: due feriti, donna estratta dalle lamiere

Poteva essere ben più grave il bilancio del violento incidente avvenuto quest'oggi lungo la Statale 106, in località Caminia nel comune di Stalettì: due vetture si sono scontrate a velocità sostenuta, ed i due conducenti a bordo dei rispettivi mezzi sono rimasti feriti.

Ad avere la peggio una donna, rimasta incastrata tra le lamiere della propria auto ed impossibilitata ad uscire autonomamente. Immediata la richiesta di soccorso, che ha fatto giungere sul posto i Vigili del Fuoco assieme al personale medico del 118. Entrambi i malcapitati sono stati affidati ai sanitari e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul lungo del sinistro si trovano ora i Carabinieri e la Polizia Stradale, per eseguire i rilievi del caso e stabilire le dinamiche dell'incidente. Transito bloccato in entrambe le direzioni, con notevoli disagi per la viabilità.