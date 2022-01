Concorso al Gom, Nesci (Fdi): “Si faccia chiarezza”

Denis Nesci

“Se fossero confermate le preoccupazioni rese pubbliche da Fiamma Tricolore e Ancora Italia nel corso di una conferenza stampa, circa la regolarità dei concorsi al Gom di Reggio Calabria e conseguenti presunte anomalie nelle assunzioni al Comune di Reggio Calabria, effettuate sul finire del mese di dicembre tramite lo scorrimento di graduatorie di altri enti, ci troveremmo nuovamente dinanzi a fatti di inaudita gravità”. Questo il commento del commissario reggino di Fratelli d’Italia, Denis Nesci.

“Anomalie che, a dire il vero, per quanto concerne il Gom, erano già state riscontrate e prontamente denunciate a novembre dalla Uil di Reggio Calabria, e per la quali l’organizzazione sindacale aveva chiesto la revoca dei concorsi” spiega ancora Nesci. “Denunce dunque, che si riferiscono a procedure poco trasparenti e per le quali chiediamo si faccia piena chiarezza, affinché - anche nell’interesse dei vincitori e degli idonei alle predette procedure concorsuali - possano essere fugati dubbi e indebolite discussioni sulla liceità dei procedimenti ad essi riferiti”.

“La presenza nelle graduatorie di parenti, nipoti, cognati, cugini e perfino politici in carica, soggetti che hanno legami strettissimi con politici di centro-sinistra, fa sorgere qualche sospetto, ma è altrettanto vero che prima di prendere posizioni risolutorie, occorre aspettare che la Procura, in seguito alla denuncia di Fiamma Tricolore e Ancora Italia, faccia piena luce e faccia chiarezza sui procedimenti che hanno portato alla composizione del bando del Gom, e alle relative procedure di esplicazione concorsuale, e soprattutto dello scorrimento delle graduatorie di cui beneficerà l’Amministrazione comunale reggina” ribadisce in conclusione. “Oggi più che mai, politica e pubblica amministrazione, hanno bisogno di credibilità e soprattutto di merito ed etica, valori che non possono essere offuscati da possibili circostanze di compiacenza”.