Crotone, lezioni sospese in tutta la provincia tranne che nel capoluogo

Si è conclusa nella prima serata la riunione speciale convocata dal presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, alla quale hanno partecipato tutti i sindaci del territorio per fare il punto della situazione sul coronavirus e per decidere il da farsi con l'imminente riapertura delle scuole. La decisione è stata quasi unanime: in 26 comuni su 27 le lezioni in presenza non riprenderanno il 10 gennaio bensì il 15.

A fare da bastian contrario il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, unico ad aver annunciato di non voler firmare alcuna ordinanza per sospendere le lezioni. Una decisione che non sarebbe stata ben accolta dai colleghi, visti i numerosi studenti che dall'entroterra dovranno recarsi in città e dunque mobilitarsi con relativa attivazione del servizio di trasporto.