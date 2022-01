Covid, nuovo balzo dei contagi (+2.204) e di ricoveri (+18)

I contagi in Calabria salgono nuovamente oltre i duemila. Nelle ultime 24 ore sono stati identificati 2.204 nuovi casi e, purtroppo, 5 decessi, assieme ad un aumento dei ricoveri (+18) che si avvicinano a quota quattrocento.

Nuovo boom di casi nella provincia di Reggio Calabria (+800), seguita da Vibo Valentia (+567), Catanzaro (+439), Cosenza (+254) e Crotone (+140), mentre i restanti casi appartengono ad altra Regione o Stato (+4). Processati complessivamente 1 milione e 717.865 tamponi (+13.477) con un tasso di positività salito al 16,35%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 43.350 (+800), mentre i casi attivi sono 7.779. Di questi: 7.624 in isolamento, 144 in reparto ed 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 35.100 i guariti e 471 i decessi.

Nel vibonese, i casi covid salgono 12.182 (+567) mentre gli attivi sono 3.987. Di questi: 3.977 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 8.076 i guariti e 119 i deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 16.179 (+439), mentre i casi attivi sono 3.164. Di questi, 3.084 in isolamento, 70 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.839 i guariti e 176 decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 34.592 (+254), mentre i casi attivi sono 5.090. Di questi, 4.981 sono in isolamento, 101 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.761 guariti e 741 deceduti.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati rimangono infariati a 10.968 (+140) mentre gli attivi sono 1.177, di cui 1.150 in isolamento domiciliare e 27 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.661 i guariti e 130 i deceduti.