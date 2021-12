Maltempo, allerta estesa a domani nell’area meridionale della Calabria

L’ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud non è ancora del tutto passata. Anche per la giornata di domani, 29 dicembre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per possibili rovesci e forti venti.

Ad essere interessati dai femonemi metereologici, l’area meridionale della Calabria – il reggino, il catanzarese ed il vibonese – assieme alla Sicilia e, a tutt’altra latitudine, la Valle d’Aosta. Attese forti raffiche di vento fino a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte.