Covid. È emergenza all’ospedale di Cosenza: disposta l’attivazione di 20 posti letto a Cetraro

In Calabria aumentano i contagi e di conseguenza aumentano anche le ospedalizzazioni. In queste ore la situazione è al limite nel cosentino e all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza sono tutti occupati i 35 posti letto dell'area medica. In terapia intensiva sono invece occupati 13 posti su 19. Secondo le informazioni trapelate, l'85% dei ricoverati non è vaccinato.

Valutata l’emergenza, il Commissario Straordinario dell’Asp di Cosenza, La Regina, ha predisposto l’attivazione di 20 posti letto Covid nel reparto di Medicina del Presidio Ospedaliero di Cetraro. Per contrastare la quarta ondata, l’Azienda è impegnata ad aumentare il numero delle vaccinazioni e, nello stesso tempo, sono state attivate le procedure per la somministrazione nei reparti Covid dell’Asp Cosentina, degli anticorpi monoclonali.