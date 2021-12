Rende, albero cade su auto in transito. Escoriazioni per il guidatore

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È caduto su un’auto in transito un albero d’alto fusto in via Carrà, in contrada Saporito a Rende. A seguito della caduta sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Rende che, con il supporto di un’autogru, sono impegnate a liberare la strada,

L’albero è caduto su una Volkswagen Golf, il cui unico occupante, un giovane, ha riportato lievi escoriazioni. Il ragazzo è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

I vigili hanno messo in sicurezza il sito e la vettura, prima di procedere alla rimozione dell'albero. Sul posto è arrivata inoltre la Polizia locale per gli adempimenti del caso. Sono stati registrati disagi alla viabilità.