Crotone, forte vento inclina lampioni e tralicci

Il forte vento che ha sferzato per tutta la giornata odierna sul crotonese ha provocato alcuni danni. Nulla di paragonabile ai danni registrati negli anni passati, ma diversi disservizi sono stati segnalati in molti quartieri della città, prevalentemente nella zona di Gabella e Margherita, ma anche nel pieno centro.

Ad avere la peggio, questa volta, numerosi segnali stradali, ma anche tralicci elettrici e pali della luce, tutti piegati dalla sola forza del vento. In particolare, lungo la centrale Via Claudio Crea si è abbattuto al suolo un lampione, che fortunatamente non ha colpito automobilisti in transito o pedoni. Nei quartieri nord si segnalano invece numerosi tralicci elettrici inclinati, che potrebbero rappresentare un pericolo.