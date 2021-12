Blitz a Briatico, catturati due latitanti: erano sfuggiti all’operazione Rinascita-Scott

Erano sfuggiti al maxi blitz di “Rinascita Scott” (QUI) il 19 dicembre del 2019, ma ieri sera sono stati catturati dai carabinieri, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia.

I militari, nel corso di un blitz nelle campagne di Conidoni, frazione di Briatico, hanno infatti arrestato Salvatore Morelli, alias “Turi l’americano”, ritenuto esponente di primo piano della ‘ndrina dei Ranisi, già luogotenente di Andrea Mantella, l’ex boss “scissionista” oggi collaboratore di giustizia.

Catturato inoltre Domenico Tomaino, alias “il Lupo”, 29 anni, di Vibo, ritenuto uno dei componenti della ‘ndrina dei “Pardea-Ranisi”, alle dirette dipendenze proprio di Salvatore Morelli, Domenico Macrì, detto “Mommo” e Francesco Antonio Pardea, gli ultimi due già condannati a 20 anni di reclusione nel troncone di “Rinascita Scott” celebrato con rito abbreviato (QUI).

I ricercati si nascondevano in alcune abitazioni a pochi chilometri dal centro abitato di Briatico, in una casa utilizzata come deposito.

Da mesi gli investigatori si erano messi sulle tracce dei due e martedì sera grazie al blitz il cerchio si è chiuso. A supporto dell’operazione anche lo squadrone eliportato dei “Cacciatori Calabria”.