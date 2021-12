Cerca di imbarcarsi su un volo con un coltello e due tirapugni: denunciato

Gli Agenti della Polizia di Frontiera Aerea hanno bloccato un 40 enne cosentino che era in procinto di imbarcarsi armato sul volo Lamezia – Bergamo.

Le apparecchiature elettroniche al varco delle partenze hanno rilevato all’interno dello zaino dell’uomo degli oggetti che richiedevano ulteriori approfondimenti. I poliziotti presenti sul posto, hanno così condotto l’interessato nell’Ufficio di Polizia per poi scoprire che nel suo bagaglio aveva due tirapugni di metallo ed un coltello a serramanico con una lama di 14cm. L’uomo, che non è stato in grado di giustificare il possesso delle armi trovate in suo possesso, è stato denunciato.