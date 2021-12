Promozione turistica: presentati attività e risultati del progetto “Reggio Calabria Welcome”

Presentate dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria le azioni messe in campo nel 2021, per promuovere il territorio e valorizzare l’offerta turistica attraverso il progetto “Reggio Calabria Welcome”, iniziativa che si propone di creare rete tra gli operatori della filiera, puntando a dare visibilità all’offerta di prodotti turistici, a cominciare dall’offerta culturale e outdoor ben organizzata e di qualità, capace di competere sui mercati internazionali.

Numerose le attività poste in essere, nonostante l’emergenza sanitaria, con il coinvolgimento di circa 100 potenziali acquirenti dell’offerta turistica reggina: incontri b2b tra operatori reggini e buyer del nord Italia con oltre 400 appuntamenti d’affari attraverso piattaforma dedicata online e successivo fam trip che ha ospitato due buyer, organizzato e sostenuto interamente dagli operatori reggini che hanno aderito al progetto; In collaborazione con ITKAM (Camera di commercio italiana per la Germania) sono stati organizzati, nel mese di gugno, 60 incontri d’affari con buyer tedeschi, cui hanno fatto seguito due fam trip che hanno ospitato sia buyer sia giornalisti. Grande entusiasmo e soddisfazione sono stati espressi dai protagonisti di queste esperienze di viaggio che hanno scoperto il nostro territorio da diversi punti di vista.

L’Ente camerale e gli operatori di Reggio Calabria Welcome hanno partecipato anche ad azioni di co-marketing quali il TTG travel experience di Rimini e la XXIII Borsa Mediterranea del turismo archeologico. Importantissime vetrine che hanno dato visibilità all’offerta Heritage ed Activity di Reggio Calabria Welcome creando una occasione di incontro tra domanda e offerta, e hanno permesso di promuovere il “sistema cultura” anche in vista del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Grande impegno è stato profuso anche sul fronte della comunicazione che, grazie ad una convenzione stipulata con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ha visto la nascita di due pagine social dedicate e un sito internet, contraddistinti da una linea grafica fortemente identificativa, importantissimi strumenti di promozione e valorizzazione delle risorse territoriali e del progetto camerale.

Realizzate anche diverse azioni di promozione a mezzo stampa specializzata ed un docu-film. Alla scoperta della punta dello stivale, realizzato dalla Camera di commercio, in collaborazione con il circuito E-borghi, presentato in data odierna agli organi di stampa. Il video racconta, con la formula dello storytelling, alcuni borghi della Città Metropolitana di Reggio Calabria, le tradizioni, le bellezze artistiche ed architettoniche, gli scorci naturali ed altre peculiarità del nostro territorio.

“Il Progetto Reggio Calabria Welcome si qualifica quale modello di sviluppo turistico per il nostro territorio, puntando alla valorizzazione dell’offerta turistica specializzata in prodotti, con l’obiettivo dell’internazionalizzazione e della destagionalizzazione dei flussi turistici - ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana. Coinvolge gli operatori privati della filiera e i soggetti pubblici, attraverso la costituzione di un partenariato. Durante il 2021, nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia, è cresciuto sia il numero dei soci privati sia quello dei partner istituzionali. Oggi sono 39 gli operatori che hanno condiviso il nostro percorso e ben 17 gli Enti che hanno aderito al partenariato pubblico”.

Presente alla conferenza stampa anche il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino, che ha confermato il valore aggiunto rappresentato della sinergia tra gli Enti, anche in vista dell’imminente celebrazione del 50 anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. E’ intervenuto poi il consulente Massimo Feruzzi, della JFC, che ha affiancato l’Ente Camerale dalla nascita del progetto Reggio Calabria Welcome e fino alla sua piena operatività. Nel presentare i primi risultati conseguiti a seguito delle azioni messe in atto, Feruzzi ha dichiarato: “Le attività svolte nel corso di quest’anno ci hanno fatto comprendere come la capacità espressiva del territorio reggino sia davvero fortissima sui mercati: tutti i 96 operatori dell’intermediazione commerciale italiani e tedeschi con i quali ci si è relazionati dal punto di vista commerciale manifestano un interesse molto elevato per le offerte, anche perché oltre il 70% di questi opertaori non conosceva il territorio ma è interessato ad inserirlo nella propria programmazione. Ecco allora che la presenza di un’aggregazione come Reggio Calabria Welcome diventa il necessario strumento di rete sul territorio e di connessione con il mercato, per trasformare le azioni promozionali in valori e benefici economici per l’economia locale”.