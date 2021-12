Covid, 328 nuovi casi: altri sette ricoveri e due decessi nelle ultime 24 ore

In Calabria si contano quasi duecento ricoverati per coronavirus, tra posti letto ordinari e terapie intensive. Con un aumento costante ogni giorno (oggi +7), in regione vi sono attualmente 179 persone dislocate tra i vari nosocomi.

È il quadro che emerge dall’ultimo bollettino regionale diramato dalla Regione Calabria e dalla Protezione Civile. Salgono a 328 i nuovi contagi scoperti, a fronte di 173 guariti. Due decessi, mentre aumentano i ricoveri in reparto ordinario.

La maggior parte dei contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+147), seguita dalle province di Cosenza (+90), di Catanzaro (+39), di Vibo Valentia (33) e di Crotone (+19), mentre nessun caso si registra da altra Regione o Stato (+0). Processati complessivamente 1 milione e 471.024 tamponi (+7.175), mentre il tasso di positività scende al 4,57%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino i positivi al covid salgono a 34.010 (+147), mentre i casi attivi sono 2.167. Di questi: 2.113 in isolamento, 49 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 31.419 i guariti e 424 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 30.212 (+90), mentre i casi attivi sono 2.058. Di questi, 1.976 sono in isolamento, 76 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 27.472 guariti e 682 decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 12.427 (+39), mentre i casi attivi sono 505. Di questi, 474 in isolamento, 22 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.755 pazienti e ne sono deceduti 167.

Nell vibonese, i casi covid salgono 7.757 (+33) mentre gli attivi sono 489. Di questi: 482 si trovano in isolamento, 7 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 7.126 i pazienti guariti e 107 i deceduti

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 9.210 (+19) mentre gli attivi sono 208, di cui 203 in isolamento domiciliare e 5 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.881 i guariti e 121 i deceduti.