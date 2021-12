Covid, si dimezzano tamponi e casi: 228 i nuovi positivi, aumentano i ricoveri

I casi di coronavirus in Calabria sono letteralmente dimezzati rispetto a ieri. L’odierno bollettino infatti conta “solo” 228 nuovi casi scoperti, assieme purtroppo a 2 decessi. Aumentano invece senza freno le ospedalizzazioni, con oltre 160 persone ricoverate tra posti letto ordinari e terapie intensive.

La maggior parte dei contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+115), seguita dalle province di Cosenza (+57), di Vibo Valentia (+46), di Catanzaro (+8) e di Crotone (+2), mentre nessun caso si registra da altra Regione o Stato (+0). Processati complessivamente 1 milione e 461.414 tamponi (+3.808), mentre il tasso di positività scende al 5,99%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino i positivi al covid salgono a 33.723 (+115), mentre i casi attivi sono 1.999 Di questi: 1.953 in isolamento, 42 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 31.301 i guariti e 423 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 30.113 (+57), mentre i casi attivi sono 2.006. Di questi, 1.926 sono in isolamento, 75 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 27.427 guariti e 680 decessi.

Nell vibonese, i casi covid salgono 7.698 (+46) mentre gli attivi sono 465. Di questi: 457 si trovano in isolamento, 8 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 7.126 i pazienti guariti e 107 i deceduti

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 12.351 (+8), mentre i casi attivi sono 480. Di questi, 453 in isolamento, 17 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.704 pazienti e ne sono deceduti 167.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 9.180 (+2) mentre gli attivi sono 230, di cui 226 in isolamento domiciliare e 4 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.830 i guariti e 120 i deceduti.