Maltempo, pioggia e neve attesi in Calabria: diramata allerta

Le previsioni metereologiche sembrano confermare l’arrivo di un nuovo, intenso e freddo vento polare, che colpirà anche le regioni più a Sud del bel paese. Se da una parte si parla di nevicate a bassa quota – ipotesi che sembra interesserà anche la Calabria in vista dell’Immacolata – dall’altra sembra che il maltempo, almeno per ora, porterà con sé solo forti venti e piogge.

Per tali motivi, la Protezione Civile ha diramato già per domani una prima allerta meteorologica: particolare attenzione è rivolta al tirreno cosentino, in zona arancione, mentre la facia jonica della Calabria sarà interessata da un’allerta gialla.

Attese forti piogge che si alterneranno a rovesci isolati, ma anche forti venti freddi e mareggiate. La perturbazione dovrebbe intensificarsi nei giorni a seguire.