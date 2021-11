Covid. Contagi in salita in Calabria (+272) e 2 vittime

Ancora un’impennata di contagi di Covid-19 in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono stai registrati 272 nuovi positivi. Dunque un notevole aumento rispetto ai 224 casi di ieri (QUI IL BOLLETTINO).

Nel bollettino di oggi, venerdì 26 novembre, sono stati registrati inoltre due decessi, entrambi nel reggino.

Sempre nel Reggino si registra la maggior parte dei positivi (+110), seguono Catanzaro (+46), Cosenza (+36), Vibo Valentia (+26),Crotone (+25). Positivi scoperti dai 4.688 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Atri 29 positivi sono stati invece segnalati da fuori regione.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 91.990, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.491. I guariti di oggi sono 187, per un totale di 86.513 persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 3.986 (+83).

Stabili i ricoveri. Nei reparti Covid della regione si trovano in tutto 113 pazienti con 2 ricoveri a Cosenza, un dimesso a Catanzaro e uno a Crotone. In terapia intensiva si trovano invece 13 malati e non si sono verificati ricoveri e dimissioni. In isolamento domiciliare ci sono invece 3.860 (+85) persone.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i positivi di oggi sono 110, da inizio pandemia si sono ammalati in 32.630. Attualmente i casi attivi sono 1.552, di cui 36 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva; 1.513 in isolamento domiciliare (+41 ). I casi chiusi sono 31.078: 30.658 guariti, 420 deceduti (+2). L'ASp di Reggio Calabria comunica “138 nuovi soggetti positivi di cui 28 migranti”.

Nel Cosentino da febbraio si sono ammalati in 29.348, mentre nelle ultime 24 ore in 36. Attualmente i casi attivi sono 1.442, di cui 51 ricoveri in reparto (+2); 5 in terapia intensiva; 1.386 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 27.906: 27.233 guariti, 673 deceduti. L'Asp di Cosenza segnala: “1 caso recentemente comunicato a domicilio tra i residenti in regione, a seguito di verifiche, oggi è compreso a domicilio tra i non residenti”.

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 46, per un totale di 12.060. Attualmente i casi attivi sono 304, di cui 14 ricoveri in reparto (-1); 5 in terapia intensiva; 285 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 11.756: 11.591 guariti, 165 deceduti.

Nel Crotonese il totale dei casi si attesta a quota 9.018, mentre oggi sono 25. Attualmente i casi attivi sono 189, di cui 2 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva, 187 in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi sono 8.829: 8.711 guariti, 118 deceduti.

Nel Vibonese i casi di oggi sono 26, mentre il totale è di 7.440. Attualmente i casi attivi sono 345, di cui 9 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 336 in isolamento domiciliare (+2). I casi chiusi sono 7.095: 6990 guariti, 105 deceduti.