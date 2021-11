Roccella, un nuovo sbarco di migranti al Porto “Delle Grazie”

Sono 240 i migranti arrivati oggi al porto di Roccella Ionica. Il gruppo, recuperato in un’operazione di soccorso in mare condotta dai militari delle sezioni navali di Roccella e del Roan di Vibo Valentia della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera roccellese, era a bordo di un vecchio peschereccio di circa 25 metri con i motori in avaria e in balia del mare mosso, localizzato dalle Fiamme gialle a poco più di 10 miglia dalla costa della Locride.

I migranti sono in gran parte giovani, con tanti minori non accompagnati, tutti di sesso maschile e in prevalenza di nazionalità egiziana e siriana.

Dopo lo sbarco, sono stati sottoposti al test del tampone molecolare e sono stati sistemati momentaneamente in una tensostruttura realizzata di recente all'interno del porto gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile.