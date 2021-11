Incidente sul lavoro a Placanica: operaio precipita da costone roccioso

Drammatico incidente sul lavoro a Placanica, dove un'operaio impegnato nella messa in sicurezza di un costone roccioso è precipitato nel vuoto, facendo un volo di oltre 35 metri.

Immediata la richiesta di aiuto: intervenute sul posto, oltre a personale medico del 118, due squadre dei Vigili del Fuoco da Siderno e da Monasterace, assieme ad un elicottero giunto da Catania per permettere il trasporto d'urgenza in ospedale.

Secondo quanto evidenziato dai soccorritori, la caduta sarebbe stata in qualche modo attutita dagli alberi. Nonostante ciò, il malcapitato ha riportato numerosi traumi e fratture. Dopo le difficili operazioni di recupero, è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.