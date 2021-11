Cade mentre è alla ricerca di funghi: salvato dal Soccorso Alpino

Brutta disavventura stamani per un fungaiolo che, durante una escursione in località Montagna Grande, nel comune di San Giovanni in Fiore, è caduto procurandosi una sospetta frattura ad un arto inferiore.

Allertati dalla Centrale Operativa del 118 di Cosenza, sono prontamente giunti sul posto i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino e Speleologico Sila Lorica. Il malcapitato è stato imbarellato e trasportato con barella portantina sulla strada dove c'era una ambulanza ad aspettarli.