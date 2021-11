Giornata degli Alberi: piantati a Crotone ben 60 lecci

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, questa mattina, in via Miscello da Ripe a Crotone sono state messe a dimora sessanta piante di leccio.

L’iniziativa rientra nell’ambito del rapporto sinergico in tema di valorizzazione del patrimonio verde istituito con il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità.

Altre iniziative analoghe, infatti, nelle scorse settimane hanno interessato numerosi istituti cittadini dove sono state piantate nuove essenze arboree ed affidate alla custodia e tutela degli alunni delle scuole.

Questa mattina, in occasione della Giornata Nazionale, gli operai comunali, coordinati dai tecnici Davide Scarriglia e Pino Scigliano, hanno messo a dimora le piantine di leccio in via Miscello nell’area prospiciente piazzale Nettuno.

All’iniziativa sono intervenuti l’assessore Luca Bossi e il consigliere comunale Paolo Acri.

Oltre alla adesione simbolica alla Giornata il cui scopo è promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione del patrimonio arboreo la collocazione, da parte dell’Ente, in quell’area vuole anche essere un segnale della volontà di riqualificare il luogo, la via di accesso alla città, dove peraltro sono previsti ulteriori interventi da parte del Comune di Crotone.