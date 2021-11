Troppi contagi ad Isola Capo Rizzuto: sindaco riattiva il Coc

L’impennata di contagi registrata ad Isola Capo Rizzuto ha portato il primo cittadino, Maria Grazia Vittimberga, a convocare nuovamente il Coc. L’incontro si è svolto nella giornata di ieri, con la partecipazione della Protezione Civile, delle Forze dell’ordine e dei medici, assieme ai rappresentanti scolastici.

Chiesto il “sostegno delle figure presenti, soprattutto nella fase dei controllo, in modo particolare a scuole e chiesa, chiedendo a quest’ultima maggiori controlli in fase durante le celebrazioni speciali come battesimi, cresime, matrimoni”, mentre “alle scuole, già ben attrezzate nella gestione dei controlli, è stata chiesta maggiore collaborazione per convincere i tanti genitori senza vaccino ad effettuarlo, così allo stesso modo è stato chiesto ai medici di base di essere più convincenti con i propri pazienti”.

Sempre di collaborazione si è parlato con Polizia e Carabinieri. La sindaca ha inoltre annunciato di voler far partire un’apposita campagna di sensibilizzazione, e di voler avviare un “filo diretto” con l’Asp di Crotone per accellerare l’iter di processazione dei tamponi.