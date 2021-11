Occhiuto si dimette dal ruolo di deputato: “atto di amore per la Calabria”

“Mi sono dimesso da deputato”. Così, in un post scritto su facebook, il neo Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha reso noto di aver rinunciato alla sua carica in Parlamento e di voler svolgere “un altro ruolo, quello di presidente della Regione Calabria, per un atto di amore”.

Occhiuto ha aggiunto “lo farò arricchito dall’esperienza fatta in questi anni in Parlamento” ed ha poi concluso “è stato un onore far parte delle Istituzioni”.