La Cciaa di Crotone aderisce a “90 anni di Monica Vitti e Paolo Portoghesi”

Monica Vitti

Anche la Camera di commercio di Crotone aderisce all’iniziativa finalizzata a celebrare i 90 anni di Monica Vitti e Paolo Portoghesi.

In occasione del 90° anniversario dalla nascita di una delle più famose e apprezzate attrici del cinema italiano, Monica Vitti e dell'architetto di fama internazionale, Paolo Portoghesi, con il Patrocinio di RAI, il 3 novembre in diverse città ed enti di cultura nel mondo, verrà proiettata l'immagine iconica di Monica Vitti affacciata a Casa Papanice, capolavoro dell’architettura post-moderna realizzato dall’architetto Paolo Portoghesi a fine anni ’60, un edificio che lei stessa definì il futuro di Roma, binomio tra arte e natura e che amava tanto.

Settima casa più studiata al mondo, l’edificio è entrato di diritto nella storia del cinema italiano ospitando diversi film d’autore e star del calibro di Monica Vitti, Marcello Mastroianni, Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Sybil Danning, George Hilton, Ugo Pagliai e tanti altri. Il regista Federico Fellini con una visita inaspettata in via Giuseppe Marchi disse che l’ambiente interno era espressione del suo cinema.

“Nel corso della mattinata del 3 novembre, l’immagine della celebre Monica Vitti affacciata a Casa Papanice verrà proiettata anche nella Sala Pitagora della Camera di commercio di Crotone – spiega il Commissario dell’Ente camera Alfio Pugliese – Abbiamo inteso subito aderire a tale prestigiosa iniziativa perché la cultura è un veicolo di grande promozione sociale e culturale dei territori nel mondo e Monica Vitti e Paolo Portoghesi sono due icone del Made in Italy del mondo da celebrare per il loro prestigio e da emulare per il loro valore”.