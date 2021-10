Armeria svaligiata nel cosentino: indagini in corso

I Carabinieri della stazione di Mongrassano, unitamente ai militari della Compagnia di Rende, stanno indagando in queste ore su un furto perpetrato la scorsa notte in un’armeria sita al confine tra Mongrassano e Bisignano, nel cosentino.

Aiutati dall’oscurità, i malviventi sono entrati in azione e avrebbero sfondato l’ingresso dell’esercizio commerciale aiutandosi con una gru. Arruffato il bottino di armi, i ladri si sono messi in fuga facendo perdere le loro tracce. All’arrivo dei Carabinieri, presumibilmente allertati dall’allarme del negozio, sul posto non c’era già nessuno.

Nella mattinata di oggi, i carabinieri della locale stazione hanno ascoltato il proprietario dell’armeria e avviato un inventario per stabilire l’entità del furto. Ascoltati nelle scorse ore anche alcuni residenti poiché pare impossibile che nessuno abbia sentito rumori.