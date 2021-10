Affossamento ddl Zan, manifestazione a Catanzaro

Sabato 30 ottobre Catanzaro scende in piazza, per esprimere indignazione e amarezza a seguito del “triste spettacolo consumatosi nell’aula del Senato della Repubblica dopo l’affossamento del ddl Zan”.

L’appuntamento è per domani, sabato 30 ottobre, alle 17 in piazza prefettura a Catanzaro.

La Cgil scenderà in piazza perché “c’è una società civile che chiede rispetto e che ha la pretesa di vivere in un Paese dove non ci sia spazio per le discriminazioni e la violenza. Saremo in piazza per difendere la nostra Costituzione ed i suoi principi, traditi da giochi politici e di palazzo”.